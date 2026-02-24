منتخب الشباب يلاقي نظيره المصري ودياً هذا اليوم

يبدأ منتخبنا الشبابي لكرة القدم تحت (19) عاماً، أولى اختباراته الودية أمام نظيره المصري مساء اليوم الثلاثاء، ويأتي هذه اللقاءضمن الاستعدادات التي تسبق لمشاركة في بطولة غرب آسيا، إذ تهدف إلى رفع الجاهزية والتركيز بين صفوف الفريق، حيث أجرى المنتخب يوم أمس وحدة تدريبية في مدينة القاهرة، استعداداً لملاقاة شباب مصر ودياً في مناسبتين، ويولي الجهاز الفني بقيادة المدرب أحمد صلاح اهتماماً كبيراً للمباراتين الوديتين، إذ يسعى للاستفادة منهما في اختبار خطط اللعب المختلفة وتقييم أداء اللاعبين في مراكزهم، وتحديد نقاط القوة والضعف بأداء الفريق، وتجهيزه بدنياً وفنياً، بغية الوصول إلى التوليفة المناسبة .

ومن الجدير بالذكر أن منتخبنا الشبابي سيتواجد في بطولة كأس غرب آسيا ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من منتخبات الإمارات وسوريا والأردن.