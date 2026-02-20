الصفحة الرياضية

أرنولد: سنقاتل في الملحق ونفاجئ العالم في المونديال


أكد مدرب المنتخب الوطني، غراهام أرنولد، أن طموح "أسود الرافدين" يتجاوز مجرد المشاركة في كأس العالم، مشدداً على السعي لتقديم أداء يليق بكرة القدم العراقية وإسعاد جماهيرها.

وقال أرنولد لموقع الفيفا: "لا أستطيع حقاً أن أتوقع من سيفوز بين بوليفيا وسورينام، لكن الأهم بالنسبة لنا هو تطوير أدائنا، وعلينا أن نضمن أن تحضيراتنا مثالية وأن يكون اللاعبون في أعلى درجات الجاهزية".

وأضاف: "سنقدّم كل ما لدينا، ولن نذهب إلى هناك بهدف تفادي الخسارة فقط، فعندما ندخل أرض الملعب، سنقاتل بكل ما نملك لمدة 95 دقيقة أو 120 دقيقة، أو مهما تطلّب الأمر من وقت لتحقيق الفوز".

وتابع: "لقد كان هذا المنتخب على حافة الإقصاء 4 مرات خلال 6 أشهر، وكان الطريق شاقاً للغاية للوصول إلى هنا، وهذه هي المباراة الحادية والعشرون لنا في التصفيات، في حين أن بعض المنتخبات تخوض 8 مباريات فقط للتأهل إلى كأس العالم"، مستدركاً بالقول: "الآن بعدما بلغنا هذه المرحلة، سنبذل أقصى ما لدينا وسنهاجم منذ الدقيقة الأولى، لأنني أريد أن أحقق ذلك من أجل الشعب العراقي".

وبشأن انطباعه عن الأوضاع في البلاد، أوضح أرنولد: "هناك صورة مغلوطة تماماً عن العراق، لقد عشت هنا طوال معظم فترة عملي، وتنقلت في مناطق مختلفة، وهناك الكثير من الأماكن الجميلة"، مشيراً إلى أن "الحياة في بغداد حديثة والحدائق رائعة، والتزامي الكامل بالمهمة يقتضي أن أكون حاضراً في العراق لمتابعة المباريات المحلية".

وأشاد المدرب بقدرات اللاعبين الفنية وسرعة تأقلمهم تكتيكياً، قائلاً: "أصبحنا أكثر تماسكاً وانضباطاً وتنظيماً، وهو ما يعكس العمل البدني والذهني"، كاشفاً عن "قرار منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي منذ لحظة وصول اللاعبين للمعسكر وحتى مغادرتهم لتقليل المشتتات وزيادة التركيز".

وحول مواجهة المنتخبات الكبرى في حال التأهل، قال أرنولد: "البعض يصف مجموعة فرنسا والنرويج والسنغال بمجموعة الموت، أما أنا فأقول دعونا نواجه التحدي، فكل الضغط يقع على تلك المنتخبات وليس على العراق"، مؤكداً: "سنلعب بلا خوف ونفاجئ العالم ونستمتع بكل لحظة".

يُذكر أن أرنولد، الذي يسانده المساعد رينيه مولينستين، قد يصبح أول مدرب من الاتحاد الآسيوي يقود منتخبين مختلفين في نهائيات كأس العالم، وسط ثقة كبيرة بقدرة العراق على ترك بصمة لافتة على الساحة العالمية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أرنولد: سنقاتل في الملحق ونفاجئ العالم في المونديال
اعتقالات تطال عددا من المسؤولين في الاندية الرياضية التركية بتهم تتعلق بمراهنات كرة القدم
اقتراح مرتقب من فيفا في كأس العالم للأندية 2029
دوري أبطال آسيا: فريق الزوراء يتطلع لتأكيد تفوقه قارياً أمام الوصل الإماراتي اليوم
الشرطة يختتم مشواره الآسيوي بمواجهة الدحيل اليوم
دوري الكرة الممتاز: عشر مباريات في انطلاق الجولة الـ20 هذا اليوم
دوري نجوم العراق: أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ18 هذا اليوم
كربلاء المقدسة تنظم مسابقة للماراثون بمشاركة مئات الشباب
دوري نجوم العراق: أربع مواجهات في افتتاح الجولة الـ 18 هذا اليوم
دوري النخبة لكرة اليد: انطلاق منافسات الدور التاسع هذا اليوم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك