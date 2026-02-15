دوري الكرة الممتاز: عشر مباريات في انطلاق الجولة الـ20 هذا اليوم

تبدأ اليوم الأحد، منافسات الجولة الـ20 من المرحلة الثانية للدوري الممتاز العراقي لكرة القدم، بإقامة عشر مواجهات في بغداد وعدد من المحافظات، وجميعها في تمام الساعة الثالثة عصراً، ضمن صراع المراكز المؤهلة إلى دوري المحترفين الموسم المقبل، فيما يتصدر الجولان (44 نقطة) المشهد بمواجهة الحشد الشعبي على ملعب أمانة بغداد، ساعياً لتعزيز صدارته وتوسيع الفارق عن أقرب منافسيه، فيما يطمح الحشد لتعويض تعثره السابق.

وفي بقية اللقاءات، يستضيف الوصيف غاز الشمال فريق مصافي الجنوب، ويلتقي الفهد مع نفط البصرة، ويواجه الاتصالات فريق الحسين، كما يلتقي الكاظمية مع الرمادي، ونفط الوسط مع الحدود، والجيش مع كربلاء، والبحري مع الناصرية، والمصافي الشمالي مع البيشمركة، فيما يحل ميسان ضيفاً على عفك.