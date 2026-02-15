الصفحة الرياضية

دوري الكرة الممتاز: عشر مباريات في انطلاق الجولة الـ20 هذا اليوم


 

تبدأ اليوم الأحد، منافسات الجولة الـ20 من المرحلة الثانية للدوري الممتاز العراقي لكرة القدم، بإقامة عشر مواجهات في بغداد وعدد من المحافظات، وجميعها في تمام الساعة الثالثة عصراً، ضمن صراع المراكز المؤهلة إلى دوري المحترفين الموسم المقبل، فيما يتصدر الجولان (44 نقطة) المشهد بمواجهة الحشد الشعبي على ملعب أمانة بغداد، ساعياً لتعزيز صدارته وتوسيع الفارق عن أقرب منافسيه، فيما يطمح الحشد لتعويض تعثره السابق.

وفي بقية اللقاءات، يستضيف الوصيف غاز الشمال فريق مصافي الجنوب، ويلتقي الفهد مع نفط البصرة، ويواجه الاتصالات فريق الحسين، كما يلتقي الكاظمية مع الرمادي، ونفط الوسط مع الحدود، والجيش مع كربلاء، والبحري مع الناصرية، والمصافي الشمالي مع البيشمركة، فيما يحل ميسان ضيفاً على عفك.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دوري الكرة الممتاز: عشر مباريات في انطلاق الجولة الـ20 هذا اليوم
دوري نجوم العراق: أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ18 هذا اليوم
كربلاء المقدسة تنظم مسابقة للماراثون بمشاركة مئات الشباب
دوري نجوم العراق: أربع مواجهات في افتتاح الجولة الـ 18 هذا اليوم
دوري النخبة لكرة اليد: انطلاق منافسات الدور التاسع هذا اليوم
تأجيل محتمل لكأس أمم إفريقيا 2027 بسبب أزمة مالية
دوري نجوم العراق: أربع مباريات في افتتاح الجولة 18 يوم غدًا الجمعة
الحشد يصف قرار الأولمبية بحل إدارة ناديه "انتقامي" ويهدد بتجميد أنشطته
الاتحاد العراقي لكرة القدم يسمّي الجهاز الفني لمنتخب شباب الصالات في الاستحقاقات المقبلة
منتخب الشباب لكرة القدم يعسكر في القاهرة تحضيراً لغرب آسيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك