دوري نجوم العراق: أربع مباريات في افتتاح الجولة 18 يوم غدًا الجمعة

تنطلق منافسات الجولة 18 من دوري نجوم العراق لكرة القدم غداً الجمعة بإقامة أربع مباريات، إذ يسعى القوة الجوية إلى تعزيز الصدارة وتوسيع الفارق النقطي عن بقية ملاحقيه، حينما يواجه نوروز عند الساعة الثالثة عصراً في ملعب الشعب الدولي، حيث نجح الصقور في الجولة السابقة بتحقيق فوزه الرابع على التوالي، بالتفوق على نفط ميسان بهدفي المهاجم محمد جواد مقابل هدف واحد، وارتفع رصيده إلى (37 نقطة)، وهو يمنِّي النفس بتجاوز عقبة نوروز، بغية البقاء في القمة.

وفي لقاء ثانٍ سيلعب الكرخ أمام الطلبة في مواجهة شعارها التعويض للفريقين، حيث يأمل فريق الكرخ تصحيح المسار وتعويض الخسارة الأخيرة التي تعرض لها بملاقاة ديالى، في حين يطمح الطلبة للعودة إلى طريق الانتصارات، بعد تعادله في المحطة 17 مع الكرمة، ويحتل الطلبة المرتبة الخامسة برصيد (31 نقطة)، بينما الكرخ في المركز السابع بـ(28 نقطة).

كما يلعب غداً أيضاً دهوك أمام الموصل، ويستضيف الميناء نظيره الغراف. إلى ذلك تستكمل بعد غد السبت منافسات الجولة 18، عندما تقام أربعة لقاءات، أبرزها مواجهة ديربي الشمال التي تجمع أربيل وضيفه زاخو، إذ يبحث أربيل عن النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في دائرة المنافسة على اللقب، معتمداً على الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه عقب الفوز الأخير، الذي تحقق على حساب النفط بثلاثية، رافعاً رصيده إلى (34 نقطة) في التسلسل الرابع على بعد ثلاث نقاط من الجوية المتصدر.

بالمقابل، يتطلع فريق زاخو إلى استعادة التوازن بعد الخسارة بمواجهة الزوراء، ولذلك فإنه عازم على تحقيق الفوز بهدف تحسين موقعه في سلم الترتيب، علماً إنه يتواجد في المركز الثامن بـ(27 نقطة). من جانبه يطمح الكرمة ثالث الترتيب، لإضافة نقاط جديدة إلى رصيده ومواصلة رحلة المنافسة على المركز الأول، عندما يحلُّ ضيفاً على ديالى.

أمّا بقية المباريات سيلعب نفط ميسان أمام فريق القاسم، ويحطُّ الكهرباء الرحال لملاقاة النجف، بينما تم تأجيل مباراتي النفط والشرطة، والزوراء وأمانة بغداد.