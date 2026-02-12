تأجيل محتمل لكأس أمم إفريقيا 2027 بسبب أزمة مالية

أكدت تقارير صحفية أن كأس أمم إفريقيا 2027 المقررة في كينيا وتنزانيا وأوغندا تواجه خطر التأجيل أو إعادة جدولة موعدها من يونيو إلى يوليو 2027، فبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، هناك شكوك كبيرة من عدم جاهزية الدول الثلاث لاستضافة البطولة القارية الكبرى، تتعلق بتمويل مشاريع البنية التحتية والملاعب في البلدان الثلاث، ما قد يجعل الوفاء بالمعايير المطلوبة قبل الموعد النهائي أمرا صعبًا للغاية، وسط احتمال تقديم البطولة إلى عام 2028 أو حتى إلغاء إحدى النسخ ضمن إعادة تنظيم شاملة لروزنامة البطولات الإفريقية.

ومن بين أبرز العقبات المالية التي تواجه الاستضافة، عدم تضمين كينيا للرسوم المترتبة على استضافة البطولة في ميزانية 2025-2026، إذ لم تخصص الحكومة مبلغ الـ 3.9 مليار شلن كيني المطلوب لسداد حقوق الاستضافة قبل أبريل 2026، مما أثار انتقادات من لجان برلمانية ومراقبين محليين.

وجاءت هذه الأزمات في وقت يواصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفريقه الفني تفقد مواقع الملاعب والبنية التحتية في الدول المضيفة، في زيارات تقييمية تجريها لجنة فنية متخصصة لتحديد مدى جاهزية الاستادات والمرافق.

وكان رئيس الكاف باتريس موتسيبي أعلن سابقا خطة لتعديل أجندة المسابقة، بتحويل كأس الأمم من بطولة تقام كل عامين إلى أربعة أعوام اعتبارا من 2028، مع تثبيت نسخة 2027 في شرق إفريقيا ونسخة 2029 تقام في 2028، لكن التعثر في التحضيرات قد يقود إلى تسريع هذه الخطوة أو تعديلها.

في سياق آخر، تلقى الكاف عروضا من دول أخرى لاستضافة نسخة 2028، أبرزها ملف مشترك بين جنوب إفريقيا وبوتسوانا، بالإضافة إلى العرض المغربي، فيما من المتوقع أن يناقش المكتب التنفيذي للاتحاد خلال اجتماعه المرتقب في دار السلام، تنزانيا، الخيارات المتاحة، التي قد تغير وجه كرة القدم القارية في السنوات المقبلة.