العراق يتسلّم راية النسخة القادمة من بطولة غرب آسيا البارالمبية بعد فوزه بنسخة هذا العام

توّج العراق بلقب بطولة غرب آسيا البارالمبية التي احتضنتها سلطنة عُمان، بعد حصاد مميز بلغ 92 ميدالية ملوّنة، فيما تسلّم الوفد العراقي راية تنظيم النسخة القادمة، حيث ذكر بيان للجنة البارالمبية، أن" الميداليات توزعت بواقع 50 ميدالية ذهبية و27 ميدالية فضية و15 ميدالية برونزية في إنجاز يعكس حجم الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية طوال منافسات البطولة". كما أضاف، " وعلى هامش ختام البطولة، تسلّم الوفد العراقي راية تنظيم النسخة القادمة من بطولة غرب آسيا التي ستقام في محافظة البصرة سنة 2028".



