بطولة غرب آسيا: منتخبنا الشبابي إلى جانب الإمارات وسوريا والأردن

وضعت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تحت 20 عاماً، منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الإمارات وسوريا والأردن، حيث ذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان له، أن" قرعة البطولة أوقعت منتخب العراق إلى جانب الإمارات وسوريا والأردن، ضمن منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 20 عاماً – الكويت 2026". وتستضيف دولة الكويت منافسات البطولة، المقرّر إقامتها خلال شهر آذار 2026، بمشاركة نخبة من منتخبات غرب آسيا، في إطار الاستعدادات والاستحقاقات القارية المقبلة.



