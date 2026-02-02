أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة اليد ، جدول مباريات الدورين الثامن والتاسع من المرحلة الأولى لدوري النخبة للموسم 2025–2026، حيث حددت اللجنة يومي الجمعة والسبت المقبلين موعداً لانطلاق المباريات، وذلك بعد توقف منافسات الدوري بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة الآسيوية، وعضو الاتحاد العراقي والمشرف على لجنة المسابقات، رعد رمضان، في بيان، إن "الدوري سيعاود نشاطه وفق المنهاج الذي أعدّته لجنة المسابقات في وقت سابق".



