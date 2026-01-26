الصفحة الرياضية

دوري نجوم العراق: مباراة واحدة هذا اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 15


 

تنطلق اليوم الاثنين منافسات الجولة الـ 15 من دوري نجوم العراق بإقامة مباراة واحدة تجمع الغراف وأمانة بغداد على ملعب الناصرية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، إذ يدخل الغراف اللقاء وهو بالمركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، باحثاً عن الفوز واستثمار عاملي الأرض والجمهور للابتعاد نحو المناطق الدافئة، معتمداً على صفقاته الجديدة في الميركاتو الشتوي، بالمقابل، يعاني أمانة بغداد، صاحب المركز الرابع عشر بـ17 نقطة، من سلسلة نتائج سلبية، ويأمل أن تكون مواجهة الغراف نقطة انطلاق لاستعادة التوازن.

فيما تقام يوم غد الثلاثاء، خمس مباريات، حيث يحل أربيل المتصدر ضيفاً ثقيلاً على الكرخ في المباراة التي ستقام على ملعب الكابتن شرار حيدر في تمام الساعة الثالثة عصراً. وفي ذات التوقيت، يضيّف ملعب النجف، لقاء صاحب الأرض والجمهور فريق النجف مع ضيفه القادم من محافظة دهوك، فريق زاخو، ويواجه حامل اللقب، فريق الشرطة ،ضيفه نفط ميسان على ملعب الأول في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، ويستضيف نوروز على ملعبه، الكرمة الوصيف في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً أيضاً، وتختتم مواجهات الغد بلقاء مرتقب يجمع بين الطلبة وديالى على ملعب الكابتن شرار حيدر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً. وتقام يوم الأربعاء المقبل أربع مباريات، حيث يضيف فريق القاسم على ملعب النجف، ضيفه الموصل في تمام الساعة الثالثة عصراً، وفي ذات التوقيت يلتقي الميناء على ملعبه مع ضيفه النفط، ويضيّف ملعب الكابتن شرار حيدر مواجهة الكهرباء مع القوة الجوية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتختتم مواجهات الجولة الخامسة عشرة، بلقاء مثير يجمع بين صاحب الأرض والجمهور فريق دهوك مع ضيفه الزوراء في الساعة الخامسة والنصف أيضاً.

