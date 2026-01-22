الصفحة الرياضية

أرنولد يجتمع مع درجال تحضيراً للملحق.. وعائق يهدد معسكر أمريكا


عقد غراهام أرنولد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الخميس ( 22 كانون الثاني 2026 )، اجتماعا مع رئيس اتحاد الكرة، عدنان درجال، وذلك بعد وصوله يوم أمس الأربعاء إلى العاصمة بغداد، لاستئناف عمله والتحضير للملحق العالمي.

وكان المدرب الأسترالي في إجازة عائلية بدأت فور نهاية مشوار العراق في بطولة كأس العرب قطر 2025، حيث خرج منتخب أسود الرافدين من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام الأردن بهدف نظيف.

وقال مصدر رياضي بشأن هذا الاجتماع: "أرنولد بعد وصوله إلى بغداد، عقد اليوم اجتماعا مع رئيس الاتحاد عدنان درجال لمناقشة برنامج إعداد المنتخب الوطني للملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث قدم المدرب طلباته ومقترحاته لدرجال على أمل أن يتم تحقيقها قريبا".

وأضاف: "الاجتماع ناقش عدة أمور، من بينها إقامة معسكر تدريبي في الولايات المتحدة قبل التوجه إلى مدينة مونتيري المكسيكية وخوض معسكر أخير قبل المباراة المفصلية والحاسمة، إذ يأمل المدرب في الحصول على معسكر يستمر لمدة 10 أيام ويتضمن مباراة ودية، ومن ثم التوجه بعدها إلى المكسيك لخوض الملحق".

وبين المصدر، ان :"المدرب الأسترالي غراهام أرنولد يأمل أن يتم تحقيق هذا المطلب، إلا أن كل شيء متوقف على منح تأشيرات الدخول لوفد المنتخب العراقي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأ عدنان درجال تحركاته الرسمية في هذا الصدد بعد عقده اجتماعا مع مستشارة الشؤون الثقافية في السفارة الأمريكية لدى العراق، هايدي رامسي".

وتابع المصدر: "الاتحاد العراقي ورغم حصوله على تطمينات بالتعاون من الجانب الأمريكي، إلا أن موضوع التأشيرات يشكل عائقا كبيرا ووحيدا أمام تحقيق مطالب المدرب الأسترالي، خصوصا أن السفارة الأمريكية أعلنت في وقت سابق إيقاف عمليات إصدار التأشيرات، وبالتالي فإن الأمور تتجه نحو إقامة معسكر قصير في مدينة مونتيري المكسيكية".

وأتم: "المدرب الأسترالي سيعمل بشكل مكثف خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ سيبدأ من اليوم حضور مباريات دوري نجوم العراق من المدرجات، للاطلاع على مستوى لاعبيه واللاعبين الآخرين الذين يدرس إضافتهم إلى قائمته في الفترة القصيرة التي تسبق الملحق العالمي، بهدف اختيار أفضل قائمة ممكنة في المرحلة الحالية".

تجدر الإشارة إلى أن منتخب العراق يواجه الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، والتي ستقام في مدينة مونتيري المكسيكية في الأول من شهر أبريل/ نيسان المقبل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أرنولد يجتمع مع درجال تحضيراً للملحق.. وعائق يهدد معسكر أمريكا
دوري نجوم العراق: خمس مواجهات مرتقبة هذا اليوم بانطلاق الجولة الـ14
بطولة آسيا تحت 23 عاما: أربعة منتخبات شرق آسيوية في نصف النهائي
مدرب المنتخب يصل إلى العراق نهاية الأسبوع تحضيراً للملحق العالمي
دوري نجوم العراق: اليوم، لقاءان في ختام الجولة الـ (13)
نهائي كأس أمم إفريقيا 2025: أربع قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال هذا اليوم
 دوري نخبة الكرة الطائرة: خمس مواجهات في الجولة الثانية هذا اليوم
دوري نجوم العراق: لقاء ناري يجمع الجوية والشرطة هذا اليوم
ألمانيا تهدد بمقاطع مونديال 2026 والسبب ترامب
البطولة الآسيوية ال 22: منتخبنا لكرة اليد في مواجهة نظيره الصيني هذا اليوم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك