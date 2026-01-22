أرنولد يجتمع مع درجال تحضيراً للملحق.. وعائق يهدد معسكر أمريكا

عقد غراهام أرنولد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الخميس ( 22 كانون الثاني 2026 )، اجتماعا مع رئيس اتحاد الكرة، عدنان درجال، وذلك بعد وصوله يوم أمس الأربعاء إلى العاصمة بغداد، لاستئناف عمله والتحضير للملحق العالمي.

وكان المدرب الأسترالي في إجازة عائلية بدأت فور نهاية مشوار العراق في بطولة كأس العرب قطر 2025، حيث خرج منتخب أسود الرافدين من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام الأردن بهدف نظيف.

وقال مصدر رياضي بشأن هذا الاجتماع: "أرنولد بعد وصوله إلى بغداد، عقد اليوم اجتماعا مع رئيس الاتحاد عدنان درجال لمناقشة برنامج إعداد المنتخب الوطني للملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث قدم المدرب طلباته ومقترحاته لدرجال على أمل أن يتم تحقيقها قريبا".

وأضاف: "الاجتماع ناقش عدة أمور، من بينها إقامة معسكر تدريبي في الولايات المتحدة قبل التوجه إلى مدينة مونتيري المكسيكية وخوض معسكر أخير قبل المباراة المفصلية والحاسمة، إذ يأمل المدرب في الحصول على معسكر يستمر لمدة 10 أيام ويتضمن مباراة ودية، ومن ثم التوجه بعدها إلى المكسيك لخوض الملحق".

وبين المصدر، ان :"المدرب الأسترالي غراهام أرنولد يأمل أن يتم تحقيق هذا المطلب، إلا أن كل شيء متوقف على منح تأشيرات الدخول لوفد المنتخب العراقي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأ عدنان درجال تحركاته الرسمية في هذا الصدد بعد عقده اجتماعا مع مستشارة الشؤون الثقافية في السفارة الأمريكية لدى العراق، هايدي رامسي".

وتابع المصدر: "الاتحاد العراقي ورغم حصوله على تطمينات بالتعاون من الجانب الأمريكي، إلا أن موضوع التأشيرات يشكل عائقا كبيرا ووحيدا أمام تحقيق مطالب المدرب الأسترالي، خصوصا أن السفارة الأمريكية أعلنت في وقت سابق إيقاف عمليات إصدار التأشيرات، وبالتالي فإن الأمور تتجه نحو إقامة معسكر قصير في مدينة مونتيري المكسيكية".

وأتم: "المدرب الأسترالي سيعمل بشكل مكثف خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ سيبدأ من اليوم حضور مباريات دوري نجوم العراق من المدرجات، للاطلاع على مستوى لاعبيه واللاعبين الآخرين الذين يدرس إضافتهم إلى قائمته في الفترة القصيرة التي تسبق الملحق العالمي، بهدف اختيار أفضل قائمة ممكنة في المرحلة الحالية".

تجدر الإشارة إلى أن منتخب العراق يواجه الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، والتي ستقام في مدينة مونتيري المكسيكية في الأول من شهر أبريل/ نيسان المقبل.