 دوري نخبة الكرة الطائرة: خمس مواجهات في الجولة الثانية هذا اليوم


تستمر اليوم السبت، منافسات الجولة الثانية من التجمع الثاني لدور الثمانية من دوري نخبة الكرة الطائرة، بإقامة خمس مباريات في محافظة النجف، حيث ذكر بيان لاتحاد اللعبة، إن "الجولة الأولى تشهد إقامة خمس مباريات تحتضنها قاعتا الكوفة وجامعة الفرات الأوسط التقنية، وتقام بنظام التجمع، على أن يستكمل هذا الدور بمحطة ثانية يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي". كذلك أضاف أن "فريق مصافي الوسط سيلعب مع مصافي الشمال، فيما يواجه البيشمركة فريق حديثة، بينما يلعب الدغارة أمام المقدادية".

كما أوضح، أن "فريق غاز الجنوب سيخوض اختباراً جديداً أمام نينوى، قبل أن تختتم الجولة بلقاء يجمع أربيل مع فريق الأهوار".

