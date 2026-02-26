دوري النجوم اليوم: الزوراء والشرطة في قمة مؤجلة وزاخو والغراف يفتتحان الجولة الـ20

تترقب أنظار الجماهير، مساء اليوم الخميس، ملعب نادي الزوراء الرياضي في العاصمة بغداد، حيث تُقام عند الساعة التاسعة والنصف، واحدة من أكثر مواجهات الموسم إثارة، حين يلتقي النوارس ،القيثارة في قمة جماهيرية مؤجلة من الدور الأول لدوري نجوم العراق.

اللقاء لا يحمل طابع الديربي فحسب، بل يكتنز أهمية مضاعفة في سباق الصدارة. فالشرطة يدخل المواجهة بعينٍ على القمة، محتلاً المركز الثاني برصيد (38) نقطة، وبفارق خمس نقاط فقط عن المتصدر القوة الجوية.

على الضفة الأخرى، يخوض الزوراء المواجهة في أجواء مختلفة، عنوانها التغيير والتحدي. فالفريق يعيش مرحلة انتقالية بعد تعديلات فنية أخيرة، يتقدمها تولي المدرب، لؤي صلاح، مهمته الرسمية على رأس الجهاز الفني والذي يسعى لإعادة التوازن وتصحيح المسار عقب خسارة الجولة الماضية أمام الكرخ بثلاثة أهداف مقابل هدف، واستعادة هيبة النوارس في ليلة لا تقبل أنصاف الحلول.

وفي سياق متصل، يستضيف فريق زاخو ضيفه الغراف في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس في افتتاح منافسات الجولة العشرين من دوري نجوم العراق.