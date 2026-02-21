الصفحة الرياضية

دوري الكرة الممتاز: إنطلاق منافسات الجولة (21) هذا اليوم


 

يخطط فريق نفط البصرة إلى الاقتراب من فرق الصدارة والاقتراب المربع الذهبي، عندما يستضيف نظيره الكاظمية اليوم الـسبت، في أنطلاق منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري الكرة الممتاز، حيث يدخل نفط البصرة اللقاء وهو في المركز السادس برصيد (29)نقطة،ساعياً إلى تجاوز الكاظمية صاحب المركز الحادي عشر بـ (24)نقطة،مستفيداً من عاملي الأرض والجمهورفي ملعب المدينة الرياضية، ورغم صعوبة المهمة قياساً بطموح الضيوف في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهم في جدول الترتيب، فإن أبناء البصرة يرفعون شعارالفوز وعدم التفريط بنقاط المواجهة.

وتستمر مباريات الجولة يوم غدٍ الأحد بإقامة تسع مواجهات، إذ يلتقي مصافي الجنوب مع ضيفه الفهد في ملعب المدينة الرياضية، بينما يستضيف الوصيف غاز الشمال نظيره الاتصالات.

ويحتضن ملعب الـ(5000) متفرج مواجهة فريق الحسين والحشد الشعبي، في حين يستقبل الرمادي ضيفه الجيش، ويحل نفط الوسط ضيفاً على المتصدر الجولان.

كذلك يحتضن ملعب كربلاء لقاء أصحاب الأرض مع ضيفه البحري، بينما سيكون ملعب أمانة بغداد مسرحاً لمواجهة الحدود والمصافي. فيما يحل متذيل الترتيب فريق عفك ضيفاً على الناصرية، بينما يستقبل فريق بيشمركة على أرضه نظيره ميسان.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دوري الكرة الممتاز: إنطلاق منافسات الجولة (21) هذا اليوم
أرنولد: سنقاتل في الملحق ونفاجئ العالم في المونديال
اعتقالات تطال عددا من المسؤولين في الاندية الرياضية التركية بتهم تتعلق بمراهنات كرة القدم
اقتراح مرتقب من فيفا في كأس العالم للأندية 2029
دوري أبطال آسيا: فريق الزوراء يتطلع لتأكيد تفوقه قارياً أمام الوصل الإماراتي اليوم
الشرطة يختتم مشواره الآسيوي بمواجهة الدحيل اليوم
دوري الكرة الممتاز: عشر مباريات في انطلاق الجولة الـ20 هذا اليوم
دوري نجوم العراق: أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ18 هذا اليوم
كربلاء المقدسة تنظم مسابقة للماراثون بمشاركة مئات الشباب
دوري نجوم العراق: أربع مواجهات في افتتاح الجولة الـ 18 هذا اليوم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك