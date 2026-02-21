دوري الكرة الممتاز: إنطلاق منافسات الجولة (21) هذا اليوم

يخطط فريق نفط البصرة إلى الاقتراب من فرق الصدارة والاقتراب المربع الذهبي، عندما يستضيف نظيره الكاظمية اليوم الـسبت، في أنطلاق منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري الكرة الممتاز، حيث يدخل نفط البصرة اللقاء وهو في المركز السادس برصيد (29)نقطة،ساعياً إلى تجاوز الكاظمية صاحب المركز الحادي عشر بـ (24)نقطة،مستفيداً من عاملي الأرض والجمهورفي ملعب المدينة الرياضية، ورغم صعوبة المهمة قياساً بطموح الضيوف في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهم في جدول الترتيب، فإن أبناء البصرة يرفعون شعارالفوز وعدم التفريط بنقاط المواجهة.

وتستمر مباريات الجولة يوم غدٍ الأحد بإقامة تسع مواجهات، إذ يلتقي مصافي الجنوب مع ضيفه الفهد في ملعب المدينة الرياضية، بينما يستضيف الوصيف غاز الشمال نظيره الاتصالات.

ويحتضن ملعب الـ(5000) متفرج مواجهة فريق الحسين والحشد الشعبي، في حين يستقبل الرمادي ضيفه الجيش، ويحل نفط الوسط ضيفاً على المتصدر الجولان.

كذلك يحتضن ملعب كربلاء لقاء أصحاب الأرض مع ضيفه البحري، بينما سيكون ملعب أمانة بغداد مسرحاً لمواجهة الحدود والمصافي. فيما يحل متذيل الترتيب فريق عفك ضيفاً على الناصرية، بينما يستقبل فريق بيشمركة على أرضه نظيره ميسان.