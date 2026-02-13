دوري نجوم العراق: أربع مواجهات في افتتاح الجولة الـ 18 هذا اليوم

تبدأ اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة أربع مواجهات مرتقبة على ملاعب بغداد والمحافظات، حيث يستضيف فريق القوة الجوية نظيره نوروز على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الثالثة عصراً، في لقاء يسعى من خلاله الطرفان إلى تعزيز رصيدهما في جدول الترتيب.

وفي نفس الوقت، يلتقي الميناء مع الغراف على ملعب الميناء، في مواجهة يتطلع فيها الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشوارهما في المسابقة.

وعند الساعة الخامسة والنصف عصراً، يحتضن ملعب دهوك مباراة مهمة تجمع أصحاب الأرض مع فريق الموصل، في لقاء يُتوقع أن يشهد إثارة كبيرة بين الجانبين، وفي التوقيت نفسه، يحلّ فريق الطلبة ضيفاً على الكرخ في المباراة التي ستقام على ملعب الكابتن شرار حيدر، في ختام مباريات اليوم من الجولة الثامنة عشرة.