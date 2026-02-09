منتخبنا لكرة السلة يعسكر في بيروت تحضيراً لمواجهتَي سوريا والأردن

يقيم منتخبنا الوطني لكرة السلة، معسكراً تدريبياً في العاصمة اللبنانية بيروت، اعتباراً من الرابع عشر من الشهر الحالي، وذلك تحضيراً لمواجهتي منتخبي سوريا والأردن، اللتين ستقامان في بيروت ضمن منافسات النافذة الثانية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2027، إذ ذكر مساعد مدرب منتخبنا الوطني، حارث مبشر، في تصريح للصحيفة الرسمية، اليوم الاثنين: إن" معسكر بيروت يمثل المحطة الأخيرة قبل خوض المواجهتين المهمتين، مشيراً إلى أن المعسكر سيتضمن إقامة عدد من المباريات التجريبية لرفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين".

وأضاف مبشر، أن" لاعبي المنتخب تم تجميعهم مطلع شهر شباط الحالي، حيث يخوض المنتخب وحدات تدريبية يومية في قاعة المركز التدريبي بوزارة الشباب، مؤكداً أن توجيه الدعوات للاعبين جاء بناءً على جاهزيتهم للمشاركة في المباراتين المقبلتين". كذلك أوضح أن "غالبية اللاعبين كانوا بعيدين عن مستواهم الفني المعتاد بسبب غياب منافسات الدوري، ما تطلب تكثيف الوحدات التدريبية خلال الفترة الماضية".