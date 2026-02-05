دوري نجوم العراق: أربع مباريات ضمن منافسات الجولة 17 هذا اليوم

تستمر منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة أربع مباريات مرتقبة على ملاعب بغداد والمحافظات اليوم الخميس، حيث يحتضن ملعب النجف، مواجهة ديربي الفرات الأوسط التي تجمع أصحاب الأرض بفريق القاسم عند الساعة الثالثة عصراً، في لقاء يمثل فرصة مهمة للطرفين للهروب من المراكز المتأخرة في جدول الترتيب، وفي التوقيت ذاته، يستضيف ملعب فرانسو حريري مواجهة مهمة تجمع فريقي أربيل والنفط، حيث يسعى أصحاب الأرض إلى استعادة توازنهم والعودة إلى سكة النتائج الإيجابية.

وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً، يلتقي الزوراء ضيفه زاخو على ملعب الكابتن شرار حيدر، وسط طموح النوارس إلى وضع حد لسلسلة التعادلات والعودة إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الماضية، وفي التوقيت نفسه، يواجه الكرمة ضيفه الطلبة على ملعب الجولان، في مباراة يطمح خلالها أصحاب الأرض إلى إيقاف صحوة الأنيق وخطف النقاط الثلاث التي قد تمنحهم صدارة الترتيب.