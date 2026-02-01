دوري نجوم العراق: خمس مباريات في ختام الجولة الـ 16 من هذا اليوم

تختتم، اليوم الأحد، منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة خمس مباريات مهمة على ملاعب مختلفة، حيث يحتضن ملعب دهوك مواجهة مرتقبة تجمع فريقي الموصل والقوة الجوية عند الساعة الثالثة عصراً، وفي التوقيت ذاته يلتقي فريق القاسم ضيفه دهوك على ملعب النجف، فيما يستضيف ملعب ميسان الأولمبي مباراة نفط ميسان والكهرباء عند الساعة الثالثة عصراً أيضاً، فيما تتجه الأنظار في الساعة الخامسة والنصف مساءً إلى ملعب الكابتن شرار حيدر، حيث يواجه فريق النفط ضيفه الزوراء، بينما يشهد ملعب الأول في التوقيت نفسه مباراة تجمع زاخو والميناء، في ختام مباريات الجولة.



