دوري النخبة: مدرب يد الحشد يشيد بأداء لاعبيه بعد الفوز المثير على الجيش

أشاد مدرب فريق الحشد الشعبي لكرة اليد، نعمان منذر، بأهمية الفوز الذي حققه فريقه على فريق الجيش في مواجهة مؤجلة من المرحلة الأولى لدوري النخبة العراقي بنتيجة 26-25، مشيراً إلى أن الانتصار عزز قبضتهم على صدارة المجموعة، حيث ذكر منذر للوكالة الرسمية، إن "المباراة كانت قوية وصعبة، وتمكنا من تحقيق فوز مهم أمام نادي الجيش الذي قدم مستوى جيداً وممتازا، ولم نتوقع مواجهة فريق بهذا المستوى، وكانت مباراة قوية مليئة بالندية ".

وأضاف: "الشوط الأول خسرنا بفارق ستة أهداف، لكننا استعدنا ترتيب أوراقنا في الشوط الثاني، وطبق اللاعبون التعليمات المطلوبة، مما مكننا من الفوز وحصد النقاط الثلاث والتصدر".

كذلك لفت منذر إلى أن" الفريق سيأخذ بعين الاعتبار الأخطاء التي رافقت المباراة لتجاوزها في المواجهات القادمة، مؤكداً أن الفريق يتجه نحو الأفضل استعداداً للمراحل المقبلة".