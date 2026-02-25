الصفحة الرياضية

المنتخب الوطني يواجه إسبانيا ودياً مطلع حزيران المقبل


أكد مصدر رياضي مطلع، اليوم الأربعاء، ( 25 شباط 2026 )،أن المفاوضات بين الاتحادين العراقي والإسباني لكرة القدم وصلت إلى مراحل متقدمة لإقامة مباراة ودية تجمع المنتخبين في 4 حزيران المقبل، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم المقبلة 2026.

وقال المصدر إن: "الجانب الإسباني هو من تقدم بطلب مواجهة المنتخب الوطني، نظراً لتواجد المنتخب السعودي في مجموعته بالمونديال، ورغبة الكادر التدريبي لإسبانيا في مواجهة منتخب يشابه في طريقة وأسلوبه اللعب السعودي".

وأضاف، أن "الطرفين حسما أمر إقامة المباراة بنسبة 85%، ولم يتبقَ سوى بعض التفاصيل الصغيرة لإتمام الاتفاق بشكل نهائي". وأشار  المصدر  إلى، أن "مكان إقامة المباراة لم يحدد بعد بشكل قطعي، إلا أن المؤشرات تؤكد إقامتها في إسبانيا".

