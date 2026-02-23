مطالبات بإلغاء مباريات كأس العالم في المكسيك بعد حرب "الكارتيلز"

شهدت مدينة جوادالاخارا المكسيكية، إحدى المدن المستضيفة لمباريات كأس العالم 2026، موجة عنف واسعة إثر مقتل زعيم كارتل خاليسكو الجديد، نيميسيو أوسيجيرا سيرفانتس المعروف بلقب "إل مينشو"، على يد قوات فيدرالية مكسيكية، بدعم استخباراتي أمريكي.

وأدت العملية إلى ردود فعل عنيفة من عناصر مسلحة، شملت قطع طرق رئيسية وإضرام النيران في مركبات ومنشآت تجارية في ولايات مثل خاليسكو وميتسواكان وجواناخواتو وكوليما وناياريت وتاماوليباس، مما تسبب في شلل جزئي وذعر واسع بين السكان.

وشهد مطار جوادالاخارا الدولي حالة فوضى، حيث وثّقت مقاطع فيديو ركابًا يفرّون وسط أصوات إطلاق النار، فيما دعت السلطات المواطنين إلى البقاء في منازلهم حتى استقرار الوضع الأمني.

وتأتي هذه الأحداث قبل أشهر قليلة من انطلاق البطولة التي تستضيفها المكسيك بالتعاون مع الولايات المتحدة وكندا بين 11 حزيران و19 تموز 2026، ما يسلط الضوء على التحديات الأمنية الكبيرة أمام المدن المضيفة، ويطرح أسئلة حول جاهزية الأجهزة الأمنية لضمان سلامة الجماهير والفرق المشاركة.

ويعد "إل مينشو" أحد أخطر المطلوبين دوليًا، وكانت الولايات المتحدة قد رصدت مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقاله، إذ تورط في شبكات تهريب المخدرات والوقود وأنشطة إجرامية عابرة للحدود، ما يجعل مقتله ضربة قوية لكارتل خاليسكو الجديد.