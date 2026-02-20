اقتراح مرتقب من فيفا في كأس العالم للأندية 2029

شهدت الساعات الماضية تطورات مفاجئة فيما يخص النظام المعتمد لبطولة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة 2029، فبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مستعد لدعم اقتراح فيفا بتوسيع بطولة كأس العالم للأندية لتشمل 48 فريقا في النسخة القادمة عام 2029.

وفيما يرغب الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيادة عدد الأندية في النسخة المقبلة في مؤشر على تحسن العلاقات بين ألكسندر تشيفرين رئيس يويفا، وجياني إنفانتينو رئيس "فيفا" وبهذا سيرتفع عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 48 فريقا وهو عدد كبير، بالمقابل، عارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خطط توسيع كأس العالم للأندية خوفا من أن تهدد البطولة مكانة دوري أبطال أوروبا لكن الآن "يويفا" مستعدة لدعم "الفيفا" مقابل التزام بعدم إقامة البطولة كل عامين بل كل أربعة أعوام.

ومنذ نسخة 2025 أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم استعداده لتوسيع البطولة لتشمل 32 فريقا وذلك لضمان مشاركة الأندية الأوروبية الكبرى بعد فشل فرق مثل برشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد في التأهل للنسخة السابقة، حيث ذكر إنفانتينو نفسه في وقت سابق إن "فيفا" يعمل على دراسة كيفية جعل هذا الحدث أكبر وأفضل وأكثر تأثيرا.

ومن المقرر إقامة النسخة القادمة في عام 2029 بعدما لُعبت النسخة السابقة في عام 2025 والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية. وقد توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بالنسخة الماضية من كأس العالم للأندية بعدما فاز على باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.