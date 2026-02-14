دوري نجوم العراق: أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ18 هذا اليوم

تتواصل، اليوم السبت، منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة أربع مباريات على ملاعب بغداد والمحافظات، فيما تم تأجيل مواجهتين بسبب المشاركات الآسيوية، إذ يحتضن ملعب فرانسوا حريري في تمام الساعة الثالثة عصراً لقاءً يجمع أربيل وزاخو، في مباراة يسعى خلالها الفريقان إلى تعزيز موقعهما في جدول الترتيب. وفي التوقيت ذاته، يستضيف ملعب ميسان مواجهة نفط ميسان والقاسم.

وعند الساعة الخامسة والنصف عصراً، يحلّ فريق الكرمة ضيفاً على ديالى في اللقاء الذي يقام على ملعب ديالى، بينما يلتقي النجف مع الكهرباء على ملعب الأول في التوقيت نفسه.

في المقابل، تقرر تأجيل مباراتي النفط مع الشرطة، والزوراء مع أمانة بغداد، بسبب ارتباط فريقي الشرطة والزوراء بالمشاركة في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا الثانية.