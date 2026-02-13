عاجل : السيد الخامنئي يوجه رسالة للشعب الإيراني: وحدتكم ثمينة للغاية
دوري النخبة لكرة اليد: انطلاق منافسات الدور التاسع هذا اليوم


تبدأ اليوم الجمعة، منافسات الدور التاسع من المرحلة الأولى لدوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم 2025-2026، بإقامة مباراتين مرتقبتين تحملان الكثير من الإثارة والندية في ظل احتدام الصراع على مراكز الصدارة، حيث تتجه الأنظار عند الساعة الثانية ظهراً إلى قاعة نادي الفتوة، حيث يستضيف فريق الفتوة نظيره الجيش في مواجهة يسعى من خلالها الطرفان إلى تعزيز رصيدهما من النقاط ومواصلة المشوار بثبات نحو المراكز المتقدمة، في لقاء يتوقع أن يشهد تنافساً قوياً منذ الدقائق الأولى.

وفي المواجهة الثانية، يحتضن نادي ديالى عند الساعة الخامسة مساءً مباراة تجمع كربلاء مع أصحاب الأرض ديالى، في اختبار مهم للفريقين، إذ يتطلع كل منهما إلى تحقيق فوز ثمين يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل الجولات الحاسمة المقبلة.

