الاتحاد العراقي لكرة القدم يسمّي الجهاز الفني لمنتخب شباب الصالات في الاستحقاقات المقبلة

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تسمية الجهاز الفني الذي سيقود منتخب الشباب لكرة الصالات خلال الاستحقاقات المقبلة، حيث ذكر الاتحاد في بيان، أن " الجهاز الفني لمنتخب شباب العراق لكرة الصالات، يتألف من علي طالب مدرباً، ويعاونه كل من نشأت محمد ومحمد أحمد، فيما سيتولى أحمد عبد الحسن (أبو العقل) مهمة تدريب حراس المرمى، وعلي جاسم مدرباً للياقة البدنية".

ويذكر أن تسمية الجهاز الفني تأتي ضمن استعدادات المنتخب للاستحقاقات القادمة، وبما ينسجم مع خطة الاتحاد في دعم منتخبات الفئات العمرية وتطويرها.