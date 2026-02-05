عاجل : بعد رد الامام المفدى السيد الخامنئي اذن لا شيء ... مسؤول أمريكي: واشنطن وافقت على عقد اجتماع مع الإيرانيين
الصفحة الرياضية

بطولة كأس آسيا 2026: منتخب الصالات في مواجهة نارية أمام إيران بنصف نهائي اليوم


يُجري منتخبنا الوطني لكرة الصالات، عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس، اختباراً كبيراً بمواجهته الفريق الإيراني على صالة إندونيسيا أرينا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2026، التي تحتضنها العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث يدخل منتخبنا اللقاء بطموح بلوغ المباراة النهائية ومواصلة مشواره المميز في البطولة القارية، بعد النتائج اللافتة التي حققها خلال الأدوار السابقة، مقدماً مستويات فنية عالية عكست تطور كرة الصالات العراقية وحضورها القوي على الساحة الآسيوية.

فيما يسعى لاعبو المنتخب إلى مواصلة سلسلة عروضهم الإيجابية، رغم صعوبة المهمة أمام منتخب إيران، أحد أبرز المرشحين للقب، في مواجهة مرتقبة يُنتظر أن تشهد ندية كبيرة وحضوراً فنياً عالياً وتنوعاً تكتيكياً من كلا الجانبين.

ولهذه المباراة أهمية كبيرة، حيث إن الفوز فيها يفتح الباب أمام منتخبنا للمنافسة المباشرة على اللقب القاري، في محطة تاريخية جديدة لكرة الصالات العراقية.

