بطولة آسيا: منتخبنا لكرة الصالات يواجه كوريا الجنوبية في اختبار حاسم هذا اليوم

يخوض منتخبنا الوطني لكرة الصالات، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس، مباراته الثانية أمام نظيره الكوري الجنوبي على صالة إندونيسيا آرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة آسيا المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، والتي تستمر حتى السابع من شباط المقبل.

ويطمح منتخبنا إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز حظوظه في بلوغ الأدوار المتقدمة من البطولة، ولاسيما بعد افتتاح مشاركته بفوزٍ مستحق على منتخب قيرغيزستان بنتيجة (4–2) في الجولة الأولى، فيما يقف المدرب البرازيلي جواو كارلوس بارابوسا اليوم أمام اختبارٍ مفصلي، حيث إن تحقيق الفوز سيضمن لمنتخبنا التأهل إلى الدور ربع النهائي، استناداً إلى لوائح البطولة التي تنص على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.