الصفحة الرياضية

أول رد من الاتحاد العراقي حول التأهل لكأس العالم بعد انسحاب إيران


كشف عضو اتحاد الكرة أحمد الموسوي، حقيقة مشاركة "أسود الرافدين" بدلاً من منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2025، والتي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأعلن وزير الرياضة الإيراني انسحاب منتخب إيران من المشاركة في مونديال 2026 بسبب الظروف العسكرية والتوترات القائمة مع واشنطن، موضحًا أن إرسال البعثة الرياضية إلى أمريكا أصبح مستحيلاً في ظل الوضع الراهن.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية المنتشرة، مؤخرًا، إلى احتمالية مشاركة منتخب العراق بدلاً من إيران، في كأس العالم 2025 بالمجموعة السابعة إلى جانب كل من: بلجيكا، ومصر، ومنتخب، نيوزيلندا.

وبحسب التقارير، فإن منتخب العراق يعد من أبرز المرشحين لتعويض إيران في حال الانسحاب، باعتباره من أعلى المنتخبات الآسيوية تصنيفًا التي لم تتأهل إلى البطولة، ويأتي من بعده منتخب الإمارات كخيار آخر محتمل، خاصة أنه احتل المركز الثالث في المجموعة التي تأهل منها الثنائي إيران واليابان.

وقال الموسوي في تصريح لـ "إرم نيوز": "لايوجد أي شيء رسمي وصل من "فيفا" إلى الاتحاد العراقي في هذا الشأن".

وتابع: "الانسحاب مجرد تصريح من وزير الرياضة في ايران، والاتحاد الإيراني لم يرسل بعد أي خطاب رسمي إلى "فيفا" بهذا الأمر".

واكد ان: "النظام المعتمد في الاتحاد الدولي لكرة القدم يشير إلى أن صلاحية اختيار الدولة البديلة من صلاحية لجان "فيفا"، وربما يكون من القارة ذاتها، وفي حال ذلك فإن العراق هو الأعلى تصنيفاً فضلاً عن كونه متأهلاً سلفاً إلى الملحق العالمي".

وكان المنتخب الإيراني قد تأهل إلى كأس العالم متصدرًا مجموعته، حيث كان من المقرر أن يستهل مشواره بمواجهة نيوزيلندا، يوم 15 حزيران، في مدينة لوس أنجلوس، قبل أن يلتقي بلجيكا يوم 21 من الشهر ذاته بالمدينة نفسها، ثم يختتم مبارياته أمام منتخب مصر في 26 حزيران بمدينة سياتل.

