اتحاد الكرة: الإعلان عن أسماء المرشحين للجنتي الإشراف على انتخابات الاتحاد


 

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قائمة أسماء المرشحين للجنتي الاستئناف والانتخابات المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة، حيث ذكر بيان لاتحاد الكرة، نشرته الوكالة الرسمية، أن" أسماء المرشحين للجنة استئناف الانتخابات (هيئة الدرجة الثانية) لرئاسة اللجنة هم كل من : أحمد طه خضير ، عبد الخالق عمران موسى ، ماجد زيدان رجه مهاوش ، حميد ثامر حيدر زامل. أما المرشحون لمنصب نائب رئيس اللجنة فهم: عبد الحسين جبار محمد ، مصطفى عبد الرزاق كريم ، سعد عبد النبي صالح مصطفى ، عباس مهدي صالح محل ، زياد خلف جبار اللامي. أما المرشحون لعضوية اللجنة فهم: أحمد حسين جبل خلف ، حسين مصطفى رسول مرتضى ، نورس صباح هادي عودة ، معتز عادل كريم محمد ، وعد عايد عارف ، محمد سنارة علي داود ، قيصر هاشم داود سلمان".

وأضاف أن" قائمة بأسماء مرشحي لجنة الانتخابات (هيئة الدرجة الأولى)، لرئاسة اللجنة: ثامر خلف علوان ، غسان صكبان كاظم التميمي ، خيري إبراهيم مراد الرفاعي. والمرشحون لمنصب نائب رئيس اللجنة: أحمد ناجي عواد ، صلاح داود سلمان كاظم. أما المرشحون لعضوية اللجنة فهم كل من: عقيل عوكي موحي ، حامد ساهي شمخي هاشم ، سالار سليمان عبدالله".

