دوري نجوم العراق: اليوم، انطلاق الجولة الـ 22 من بأربع مواجهات

تنطلق، اليوم الخميس، منافسات الجولة الـ 22 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مباريات مرتقبة، إذ يشهد ملعب الزوراء عند الساعة التاسعة مساءً مواجهة تجمع الكهرباء مع الطلبة، وفي التوقيت نفسه يلتقي أمانة بغداد مع نوروز على ملعب الكابتن شرار حيدر. وفي الساعة 11:15 مساءً، يستضيف الكرمة نظيره الغراف على ملعب الرمادي، بينما يحل حامل اللقب الشرطة ضيفاً ثقيلاً على الموصل في مواجهة تقام على ملعب دهوك، في ختام مباريات اليوم الأول من الجولة.

