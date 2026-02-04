كأس آسيا: منتخب الصالات يستعد لملاقاة إيران غداً بنصف النهائي

اختتم منتخبُنا الوطنيُّ لكرةِ الصالات، اليوم الأربعاء، وحدتهُ التدريبيّةَ الأخيرة، استعداداً لمواجهةِ منتخبِ إيران، ضمنَ منافساتِ الدورِ نصفِ النهائيّ لبطولةِ كأسِ آسيا لكرةِ الصالات 2026، المقامة حالياً في العاصمةِ الإندونيسيّة جاكرتا، حيث ذكر بيان لاتحاد الكرة، أن" الحصّة التدريبيّة الأخيرة، شهدت تركيز الملاك التدريبيّ، بقيادةِ المدربِ البرازيليّ جواو كارلوس باربوسا، على الجوانبِ التكتيكيّة وتصحيحِ الأخطاء وتنفيذِ عددٍ من الجُملِ الفنيّة التي سيعتمدُها الفريقُ في المواجهةِ المرتقبة".

وأضاف أن" لاعبي منتخبنا أظهروا جاهزيّةً عاليةً، ومعنوياتٍ مرتفعة، عقب المُستوى الكبير الذي قدّموه في مباراة يوم أمس أمام منتخب تايلاند، التي تُوِّجت بتحقيقِ الفوز والتأهّل المُستحق إلى الدور نصف النهائي، ما يعكس الإصرارَ والطموح لمواصلةِ المشوارِ والمنافسة على بلوغِ المباراة النهائية".

ويواجهُ منتخبُنا الوطنيُّ نظيرَهُ الإيرانيّ يومَ غدٍ الخميس عند الساعة (11) صباحاً بتوقيتِ العاصمة بغداد، سعياً لبلوغِ المباراةِ النهائيّة، ومواصلةِ مشوارهِ المميّز في البطولةِ الآسيويّة.