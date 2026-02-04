الصفحة الرياضية

كأس آسيا: منتخب الصالات يستعد لملاقاة إيران غداً بنصف النهائي


 

اختتم منتخبُنا الوطنيُّ لكرةِ الصالات، اليوم الأربعاء، وحدتهُ التدريبيّةَ الأخيرة، استعداداً لمواجهةِ منتخبِ إيران، ضمنَ منافساتِ الدورِ نصفِ النهائيّ لبطولةِ كأسِ آسيا لكرةِ الصالات 2026، المقامة حالياً في العاصمةِ الإندونيسيّة جاكرتا، حيث ذكر بيان لاتحاد الكرة، أن" الحصّة التدريبيّة الأخيرة، شهدت تركيز الملاك التدريبيّ، بقيادةِ المدربِ البرازيليّ جواو كارلوس باربوسا، على الجوانبِ التكتيكيّة وتصحيحِ الأخطاء وتنفيذِ عددٍ من الجُملِ الفنيّة التي سيعتمدُها الفريقُ في المواجهةِ المرتقبة".

وأضاف أن" لاعبي منتخبنا أظهروا جاهزيّةً عاليةً، ومعنوياتٍ مرتفعة، عقب المُستوى الكبير الذي قدّموه في مباراة يوم أمس أمام منتخب تايلاند، التي تُوِّجت بتحقيقِ الفوز والتأهّل المُستحق إلى الدور نصف النهائي، ما يعكس الإصرارَ والطموح لمواصلةِ المشوارِ والمنافسة على بلوغِ المباراة النهائية".

ويواجهُ منتخبُنا الوطنيُّ نظيرَهُ الإيرانيّ يومَ غدٍ الخميس عند الساعة (11) صباحاً بتوقيتِ العاصمة بغداد، سعياً لبلوغِ المباراةِ النهائيّة، ومواصلةِ مشوارهِ المميّز في البطولةِ الآسيويّة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كأس آسيا: منتخب الصالات يستعد لملاقاة إيران غداً بنصف النهائي
بطولة كأس آسيا: منتخبنا لكرة الصالات يتأهل إلى نصف نهائي بعد الفوز على تايلند
جدول مباريات الدورين الثامن والتاسع من المرحلة الأولى لدوري النخبة للموسم 2025–2026
دوري نجوم العراق: خمس مباريات في ختام الجولة الـ 16 من هذا اليوم
بطولة آسيا: منتخبنا لكرة الصالات يواجه كوريا الجنوبية في اختبار حاسم هذا اليوم
الدوري الممتاز: تسع مباريات في ختام منافسات الجولة الـ 18 هذا اليوم
وزارة الشباب والرياضة تتابع مراحل العمل في مشروع مسبح الشعب الصيفي
دوري نجوم العراق: أربع مواجهات في ختام الجولة الـ 15 هذا اليوم
دوري نجوم العراق: خمس مباريات هذا اليوم ضمن منافسات الجولة ال 15
اتحاد الكرة يوافق بالإجماع على خارطة الطريق المقترحة للانتخابات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك