الصفحة الرياضية

دوري نجوم العراق: خمس مباريات هذا اليوم ضمن منافسات الجولة ال 15


تستمر اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ15 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة خمس مواجهات، حيث ستجمع المباراة الأولى بين فريقي الطلبة وديالى عند الساعة الـ3:00 مساءً.

فيما ستقام المباراة الثانية بين نادي الكرخ ونظيره أربيل على ملعب الكابتن شرار حيدر عند الساعة الثالثة مساءً.

كذلك سيلتقي في المواجهة الثالثة بين فريق النجف وزاخو عند الساعة الـ3:00 مساءً على ملعب النجف. اما اللقاء الرابع فسيكون بين نوروز والكرمة عند الساعة الـ5:30 مساءً على ملعب نوروز. في حين ستكون المباراة الأخيرة بين فريق الشرطة ونفط ميسان على ملعب نادي الشرطة في تمام الساعة الـ5:30 مساءً.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دوري نجوم العراق: خمس مباريات هذا اليوم ضمن منافسات الجولة ال 15
اتحاد الكرة يوافق بالإجماع على خارطة الطريق المقترحة للانتخابات
دوري نجوم العراق: مباراة واحدة هذا اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 15
منتخبنا الوطني لكرة اليد يواجه كوريا الجنوبية ضمن منافسات البطولة الآسيوية بالكويت
الدوري الممتاز لكرة القدم: إنطلاق منافسات الجولة الـ 17 هذا اليوم
أرنولد يجتمع مع درجال تحضيراً للملحق.. وعائق يهدد معسكر أمريكا
دوري نجوم العراق: خمس مواجهات مرتقبة هذا اليوم بانطلاق الجولة الـ14
بطولة آسيا تحت 23 عاما: أربعة منتخبات شرق آسيوية في نصف النهائي
مدرب المنتخب يصل إلى العراق نهاية الأسبوع تحضيراً للملحق العالمي
دوري نجوم العراق: اليوم، لقاءان في ختام الجولة الـ (13)
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك