دوري نجوم العراق: خمس مباريات هذا اليوم ضمن منافسات الجولة ال 15

تستمر اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ15 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة خمس مواجهات، حيث ستجمع المباراة الأولى بين فريقي الطلبة وديالى عند الساعة الـ3:00 مساءً.

فيما ستقام المباراة الثانية بين نادي الكرخ ونظيره أربيل على ملعب الكابتن شرار حيدر عند الساعة الثالثة مساءً.

كذلك سيلتقي في المواجهة الثالثة بين فريق النجف وزاخو عند الساعة الـ3:00 مساءً على ملعب النجف. اما اللقاء الرابع فسيكون بين نوروز والكرمة عند الساعة الـ5:30 مساءً على ملعب نوروز. في حين ستكون المباراة الأخيرة بين فريق الشرطة ونفط ميسان على ملعب نادي الشرطة في تمام الساعة الـ5:30 مساءً.