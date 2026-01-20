بطولة آسيا تحت 23 عاما: أربعة منتخبات شرق آسيوية في نصف النهائي

يطمح منتخب اليابان بمواصلة التقدم نحو الفوز باللقب عندما يتواجه مع نظيره الكوري الجنوبي ، اليوم الثلاثاء، على ستاد صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 في السعودية، فيما يلتقي في المباراة الثانية ضمن الدور قبل النهائي اليوم أيضاً منتخب فيتنام مع الصين على ستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وأعرب غوا أويوا مدرب المنتخب الياباني عن طموحه في أن يواصل الفريق تقديم العروض القوية، وقال: "كما قلت في بداية البطولة، نحن نعتمد على 23 لاعباً، ونحن نلعب بشكل جماعي، وسوف نقدم أفضل ما بوسعنا في مباراة الغد بغض النظر عن التشكيلة التي نعتمد عليها".

كما أوضح: "استعدينا لفترة طويلة قبل انطلاق البطولة، وقد استعدينا بشكل جيد للغاية، ولعبنا في دور المجموعات بقوة وتصميم كي ننجح في العبور للدور ربع النهائي".

وسيخوض الفريقان الفائزان من هذا الدور المباراة النهائية لتحديد الفريق الفائز بلقب بطولة آسيا تحت (23) عاماً.