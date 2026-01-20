عاجل : قسد تعلن خروج سجن الشدادي الذين يضم عتاة ارهابيي داعش عن سيطرتها بعد هجوم قوات الجولاني دون تدخل الامريكان
الصفحة الرياضية

بطولة آسيا تحت 23 عاما: أربعة منتخبات شرق آسيوية في نصف النهائي


 

يطمح منتخب اليابان بمواصلة التقدم نحو الفوز باللقب عندما يتواجه مع نظيره الكوري الجنوبي ، اليوم الثلاثاء، على ستاد صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 في السعودية، فيما يلتقي في المباراة الثانية ضمن الدور قبل النهائي اليوم أيضاً منتخب فيتنام مع الصين على ستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وأعرب غوا أويوا مدرب المنتخب الياباني عن طموحه في أن يواصل الفريق تقديم العروض القوية، وقال: "كما قلت في بداية البطولة، نحن نعتمد على 23 لاعباً، ونحن نلعب بشكل جماعي، وسوف نقدم أفضل ما بوسعنا في مباراة الغد بغض النظر عن التشكيلة التي نعتمد عليها".

كما أوضح: "استعدينا لفترة طويلة قبل انطلاق البطولة، وقد استعدينا بشكل جيد للغاية، ولعبنا في دور المجموعات بقوة وتصميم كي ننجح في العبور للدور ربع النهائي".

وسيخوض الفريقان الفائزان من هذا الدور المباراة النهائية لتحديد الفريق الفائز بلقب بطولة آسيا تحت (23) عاماً.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بطولة آسيا تحت 23 عاما: أربعة منتخبات شرق آسيوية في نصف النهائي
مدرب المنتخب يصل إلى العراق نهاية الأسبوع تحضيراً للملحق العالمي
دوري نجوم العراق: اليوم، لقاءان في ختام الجولة الـ (13)
نهائي كأس أمم إفريقيا 2025: أربع قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال هذا اليوم
 دوري نخبة الكرة الطائرة: خمس مواجهات في الجولة الثانية هذا اليوم
دوري نجوم العراق: لقاء ناري يجمع الجوية والشرطة هذا اليوم
ألمانيا تهدد بمقاطع مونديال 2026 والسبب ترامب
البطولة الآسيوية ال 22: منتخبنا لكرة اليد في مواجهة نظيره الصيني هذا اليوم
دوري نخبة الكرة الطائرة : خمس مواجهات في دور الثمانية هذا اليوم
كأس الأمم الأفريقية: المغرب يتغلب على نيجيريا ويتأهل لنهائي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك