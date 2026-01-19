دوري نجوم العراق: اليوم، لقاءان في ختام الجولة الـ (13)

تُختتم مساء اليوم الاثنين، منافسات الجولة الـ(13) من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين، تجمع الأولى الطلبة مع الميناء، فيما يواجه النفط نظيره الكهرباء، إذ يسعى الطلبة إلى مواصلة نتائجه الإيجابية بعد تحقيقه الفوز الثالث توالياً في الجولة الماضية، مستفيداً من الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق تحت قيادة المدرب الإيراني، علي رضا منصوريان، في حين يسعى الميناء إلى إيقاف سلسلة انتصارات الأنيق وتحسين موقعه في جدول الترتيب. وفي المباراة الثانية، يأمل النفط استعادة توازنه وإنهاء تذبذب نتائجه عندما يلاقي الكهرباء، الذي يدخل المواجهة بحثاً عن فوز معنوي يساعده في الابتعاد عن مراكز الهبوط والتقدم نحو المنطقة الآمنة.



