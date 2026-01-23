الصفحة الرياضية

الدوري الممتاز لكرة القدم: إنطلاق منافسات الجولة الـ 17 هذا اليوم


 

تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الجولة الـ(17) من الدوري الممتاز لكرة القدم بإقامة ثماني مباريات توزعت بين ملاعب بغداد والمحافظات، حيث تفتتح مباريات الجولة بلقاء مرتقب يجمع الحدود، صاحب المركز الثاني برصيد (29) نقطة، مـع ضيفه غاز الشمال الذي يحتل المركز الثالث بالرصيد نفسه، بعد فوزه في الجولة الماضية على بيشمركة السليمانية بهدف من دون رد، بينما كان الحدود قد تعادل مع الحسين .

وفي لقاء ثان يستضيف كربلاء على ملعبه فريق نفط البصرة، إذ يحتل كربلاء المركز الخامس برصيد (26) نقطة، ويسعى لتعويض خسارته أمام الرمادي (3 - 2)، في حين يقف نفط البصرة في المركز الرابع عشر برصيد (15) نقطة بعد خسارته أمام الناصرية(2 – 0).

ويحتضن ملعب الناصرية مواجهة أصحاب الأرض مع فريق الفهد، ويتواجد الناصرية في المركز الرابع برصيد (26) نقطة، بينما يحتل الفهد المركز السابع برصيد (22) نقطة بعد انتصاره الأخير على ميسان.

وعلى ملعبه، يواجه بيشمركة السليمانية ضيفه الاتصالات صاحب المركز قبل الأخير برصيد (12) نقطة، بينما يقف البيشمركة فـي المركز الثامن عشر برصيد (14) نقطة بعد خسارته أمام غاز الشمال .

اما في بقية مباريات الجولة اليوم، يلتقي ميسان نظيره الكاظمية، بينما يستضيف عفك فـي ملعبه الحشد الشعبي، ويواجه المصافي في ملعبه الضيف الجيش، فـي حـين يستقبل البحري نظيره نفط الوسط.

