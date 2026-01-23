الصفحة الرياضية

منتخبنا الوطني لكرة اليد يواجه كوريا الجنوبية ضمن منافسات البطولة الآسيوية بالكويت


 

يجري منتخبنا الوطني لكرة اليد، اليوم الجمعة، مباراته الثانية في الدور الرئيسي من منافسات البطولة الآسيوية الثانية والعشرين، بمواجهة نظيره الكوري الجنوبي، حيث تنطلق مباراة العراق وكوريا الجنوبية، عند الساعة الثامنة مساءً، في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات الرياضية.

وتستضيف دولة الكويت منافسات البطولة الآسيوية الثانية والعشرين لكرة اليد للرجال، التي تستمر حتى 29 كانون الثاني الحالي، بمشاركة 15 منتخباً، حيث تعد البطولة مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027 المقررة إقامتها في ألمانيا.

وكان المنتخب العراقي قد استهل مشواره في البطولة في الدور الرئيسي من منافسات البطولة الآسيوية الثانية والعشرين بخسارة أمام مضيف البطولة المنتخب الكويتي بنتيجة (29-16) هدفاً. وقد شارك المنتخب العراقي ضمن المجموعة الثانية بمنافسات المجموعات إلى جانب منتخبات الأردن والبحرين والصين، وتمكن من حجز بطاقة التأهل إلى الدور الرئيسي بعد أن حلّ ثانياً في مجموعته برصيد ست نقاط، خلف المنتخب البحريني الذي تصدر المجموعة بتسع نقاط.

