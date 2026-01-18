نهائي كأس أمم إفريقيا 2025: أربع قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال هذا اليوم

يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية مواجهة من العيار الثقيل حيث يلتقي منتخب المغرب مع السنغال في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في مباراة منتظرة تحمل طابعا تاريخيا لكلا المنتخبين، فقد دخل منتخب المغرب بقيادة المدير الفني وليد الركراكي اللقاء النهائي بعدما قدم مستويات قوية خلال البطولة وكان آخرها تخطي عقبة منتخب نيجيريا في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد مباراة انتهت بالتعادل السلبي في وقتيها الأصلي والإضافي. فيما وصل المنتخب السنغالي إلى المباراة النهائية عقب فوزه على مصر بنتيجة 1-0 في دور نصف النهائي ليضرب موعدا قويا مع المغرب في نهائي ينتظر أن يشهد صراعا تكتيكيا كبيرا وحماسا جماهيريا لافتا.

وتقام مباراة المغرب والسنغال على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط حيث يسعى أسود الأطلس لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد اللقب الإفريقي الغائب عن خزائن الكرة المغربية منذ عام 1976.

وستنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد في الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب و9 مساء بتوقيت القاهرة و10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وفيما يلي القنوات المجانية الناقلة لمباراة المغرب والسنغال اليوم في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025:

1 - القناة المغربية الرياضية الأرضية Ariadiaa HD

2 - قناة RTS1 Sénégal السنغالية

3 - قناة TVGE غينيا الأستوائية

4 - قناة Canal 2 International الكاميرونية