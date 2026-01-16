ألمانيا تهدد بمقاطع مونديال 2026 والسبب ترامب

رجح عضو البرلمان الألماني يورغن هاردت، مقاطعة المنتخب الألماني بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة على خلفية مواقف الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن يورغن هاردت، المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSBU) في البرلمان، قوله: "لن ينظر إلى الانسحاب من البطولة إلا كملاذ أخير لحث الرئيس ترامب على التراجع عن موقفه بشأن قضية غرينلاند".

ويسعى ترامب إلى الاستلاء على جزيرة غرينلاند، لما تتمتع به من موقع استراتيجي وثروات معدنية.