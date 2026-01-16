البطولة الآسيوية ال 22: منتخبنا لكرة اليد في مواجهة نظيره الصيني هذا اليوم

يواجه منتخبنا الوطني لكرة اليد في الساعة السادسة من مساء ،اليوم الجمعة، نظيره الصيني في أولى مبارياته ضمن البطولة الآسيوية الـ(22) لكرة اليد المقامة في الكويت، حيث ذكر في بيان لاتحاد كرة اليد العراقي، إن" المباراة الافتتاحية تعد محطّة مهمّة لمنتخبنا الوطني الذي يطمح لتجاوز عقبة الفريق الصيني لضمان التأهّل للدور الرئيسي منذ الجولة الأولى والسير في البطولة بانطلاقة ناجحة تُحقق أهدافهم".

وكانت البطولة (المؤهِّلة إلى نهائيات كأس العالم ألمانيا 2027) يوم أمس الخميس وتستمر حتى (29) كانون الثاني الجاري، بمشاركة 15 منتخباً تم توزيعهم على أربع مجموعات. كما ضمّت المجموعة الأولى منتخبات عُمان وقطر(حامل اللقب)وكوريا الجنوبية، فيما جاء العراق والبحرين والأردن والصين في المجموعة الثانية، بينما ضمّت الثالثة منتخبات الكويت والإمارات، وهونغ كونغ، والهند، في حين تألّفت المجموعة الرابعة من منتخبات اليابان وإيران والسعودية وأستراليا.