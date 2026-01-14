الصفحة الرياضية

دوري نجوم العراق: خمس مواجهات تختتم الجولة الـ (12) هذا اليوم


 

تشهد ملاعب بغداد والمحافظات، اليوم الأربعاء، إقامة خمس مواجهات في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم، حيث تنطلق مباريات الجولة عند الساعة الثالثة عصراً بثلاث مواجهات متزامنة، حيث يستضيف فريق نوروز نظيره الطلبة على ملعب نوروز، في لقاء يسعى فيه الطرفان لتعزيز رصيدهما النقطي ومواصلة التقدم. وفي التوقيت ذاته، يلتقي الغراف مع النفط على ملعب الناصرية، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين الباحثين عن استعادة التوازن. كما يحتضن ملعب الزوراء مباراة الكهرباء وزاخو، في صدام مرتقب يتطلع خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهما في الدوري.

فيما تتواصل المنافسات عند الساعة الخامسة مساءً بإقامة مواجهتين لا تقلان أهمية، إذ يستقبل النجف فريق نفط ميسان على ملعب النجف في مباراة ينتظر أن تشهد تنافساً قوياً، بينما يواجه الميناء ضيفه الكرخ على ملعب الميناء الأولمبي، في لقاء يسعى فيه الفريقان لحصد نقاط ثمينة في سباق الدوري.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بطولة كأس آسيا: منتخبنا الأولمبي في مواجهة حاسمة أمام أستراليا هذا اليوم
دوري نجوم العراق: خمس مواجهات تختتم الجولة الـ (12) هذا اليوم
دوري النجوم العراق: خمس مواجهات في انطلاق الجولة (12) هذا اليوم
تشكيلة الأولمبي العراقي لمواجهة تايلاند ضمن نهائيات آسيا
منتخبنا الأولمبي في مواجهة تايلاند اليوم الاحد، ضمن منافسات كأس آسيا
دوري نجوم العراق: جدول ترتيب الفرق بعد نهاية الجولة الـ11
فيفا يقطع الجدل ويحدد موعد انتخابات المكتب التنفيذي المقبل لاتحاد الكرة
كأس أمم أفريقيا: المغرب تلاقي الكاميرون في ربع النهائي
دوري النجوم: يستضيف الكرمة في أبرز مباريات اليوم
منتخبنا الأولمبي يبدأ اليوم مشواره الأسيوي بلقاء الصين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك