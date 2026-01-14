دوري نجوم العراق: خمس مواجهات تختتم الجولة الـ (12) هذا اليوم

تشهد ملاعب بغداد والمحافظات، اليوم الأربعاء، إقامة خمس مواجهات في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم، حيث تنطلق مباريات الجولة عند الساعة الثالثة عصراً بثلاث مواجهات متزامنة، حيث يستضيف فريق نوروز نظيره الطلبة على ملعب نوروز، في لقاء يسعى فيه الطرفان لتعزيز رصيدهما النقطي ومواصلة التقدم. وفي التوقيت ذاته، يلتقي الغراف مع النفط على ملعب الناصرية، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين الباحثين عن استعادة التوازن. كما يحتضن ملعب الزوراء مباراة الكهرباء وزاخو، في صدام مرتقب يتطلع خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهما في الدوري.

فيما تتواصل المنافسات عند الساعة الخامسة مساءً بإقامة مواجهتين لا تقلان أهمية، إذ يستقبل النجف فريق نفط ميسان على ملعب النجف في مباراة ينتظر أن تشهد تنافساً قوياً، بينما يواجه الميناء ضيفه الكرخ على ملعب الميناء الأولمبي، في لقاء يسعى فيه الفريقان لحصد نقاط ثمينة في سباق الدوري.