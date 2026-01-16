دوري نخبة الكرة الطائرة : خمس مواجهات في دور الثمانية هذا اليوم

تعود مباريات دوري نخبة الكرة الطائرة ،اليوم الجمعة، إلى المنافسة من جديد في محافظة النجف الأشرف، مع انطلاق منافسات الجولة الأولى من التجمع الثاني لدور الثمانية، وسط ترقب فني وجماهيري لمواجهات تنافسية محتدمة، حيث ذكر بيان لاتحاد الطائرة، إن "الجولة الأولى تشهد إقامة خمس مباريات تحتضنها قاعتا الكوفة وجامعة الفرات الأوسط التقنية، وتقام بنظام التجمع، على أن يستكمل هذا الدور بمحطة ثانية يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي".

وأضاف أن "فريق غاز الجنوب، وصيف النسخة الماضية، سيفتتح مشواره في هـذا الدور بمواجهة فريق الدغارة، الذي يسجل ظهوره الأول بين فرق النخبة، وذلك على قاعة الكوفة".

وفي لقاء ثاني، يحاول فريق مصافي الشمال، بطل الدوري والكأس، مواصلة الدفاع عن لقبه عندما يلاقي نظيره الأهوار على قاعة جامعة الفرات الأوسط التقنية، فيما تتواصل مباريات الجولة بلقاء يجمع البيشمركة مع نينوى، يليه لقاء مصافي الوسط أمام المقدادية، في حين تختتم مواجهات اليوم بمباراة أربيل مع حديثة.