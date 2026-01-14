بطولة كأس آسيا: منتخبنا الأولمبي في مواجهة حاسمة أمام أستراليا هذا اليوم

يلتقي منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، عند الساعة الثانية والنصف من عصر اليوم الأربعاء، نظيره الأسترالي في مواجهة حاسمة ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقامة حالياً في المملكة العربية السعودية، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد، حيث تكتسب مباراة اليوم أهمية كبيرة، كونها الفرصة الأخيرة لمنتخبنا من أجل حسم التأهل إلى الدور المقبل من دون الدخول في حسابات معقدة، إذ لا خيار أمامه سوى تحقيق الفوز. وكان منتخبنا قد اكتفى بتحقيق تعادلين في الجولتين السابقتين، حيث تعادل سلبياً أمام نظيره الصيني، قبل أن يتعادل مع منتخب تايلاند بنتيجة هدف لكل فريق.



