دوري نجوم العراق: لقاء ناري يجمع الجوية والشرطة هذا اليوم

تقام ،اليوم السبت، قمة نارية في أبرز مباريات الجولة الـ(13) من دوري نجوم العراق للمحترفين للموسم الحالي (2025-2026)، حينما يلتقي فريق القوة الجوية بنظيره الشرطة في الساعة الخامسة والنصف مساءً على ملعب ديالى، كذلك يضيف ملعب الزوراء لقاء أصحاب الأرض بالضيف القادم من الشمال أربيل في الساعة الثالثة عصراً، فيما يشهد ملعب دهوك في الساعة الخامسة والنصف مساءً لقاء دهوك مع ديالى.

فيما يحتل فريق أربيل صدارة دوري النجوم برصيد (30) نقطة، يليه الشرطة والقوة الجوية برصيد (24) نقطة، ثم الكرمة برصيد(23) نقطة .