مدرب المنتخب يصل إلى العراق نهاية الأسبوع تحضيراً للملحق العالمي

صرّح المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني لكرة القدم، سلام المناصير، بأن المدرب الأسترالي، غراهام أرنولد، سيصل إلى العراق نهاية الأسبوع الحالي، للشروع بالتحضيرات الخاصة بمواجهة الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي تمثل الفرصة الأخيرة لمنتخبنا من أجل ضمان المشاركة في المونديال، حيث ذكر المناصير في تصريح لصحيفة الرسمية اليوم الاثنين: إن" المدرب أرنولد، سيعقد اجتماعاً مع أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم، لمناقشة تفاصيل البرنامج التدريبي والجوانب الفنية والتنظيمية، إلى جانب استعراض رؤيته بشأن إعداد اللاعبين، مع توقع إقامة المعسكر التدريبي في منتصف شهر آذار المقبل".

وأضاف أن" البرنامج سيتضمن متابعة جاهزية اللاعبين من خلال التقارير الرقمية وتحليل مستوياتهم في دوري نجوم العراق، فضلاً عن تنظيم أوقات التدريب والإعداد البدني، بما يضمن تجهيز المنتخب بشكل كامل للمواجهة الحاسمة".

كما لفت المناصير إلى أن" المباراة الرسمية في الملحق العالمي ستقام في الأول من نيسان المقبل بمدينة مونتيري المكسيكية، بانتظار مواجهة الفائز من لقاء بوليفيا وسورينام، على أن تُعلن لاحقاً بقية التفاصيل النهائية المتعلقة بالملحق".