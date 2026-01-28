وزارة الشباب والرياضة تتابع مراحل العمل في مشروع مسبح الشعب الصيفي

تواصل الملاكات الهندسية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، العمل في مشروع مسبح الشعب الصيفي، أحد أهم البنى التحتية الرياضية في البلاد، حيث ذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة، أنه " بتوجيه مباشر من وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع، وضمن إطار جهود الوزارة في تطوير المنشآت الرياضية، بما يخدم شريحة الشباب ويعزز من البنية التحتية الرياضية في البلاد، زار وكيل وزارة الشباب والرياضة لشؤون الرياضة، حسن الحسناوي، مشروع مسبح الشعب الصيفي أحد مشاريع الوزارة، وذلك للاطلاع على مراحل سير العمل في المشروع".

وأضاف :" وجرت خلال الزيارة مناقشة نسب الإنجاز ومراحل تقدم العمل، إلى جانب الوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي قد تؤثر في سير المشروع، والعمل على تذليلها بما يضمن تنفيذه وفق المتطلبات الفنية والمعايير المحددة".