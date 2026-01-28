دوري نجوم العراق: أربع مواجهات في ختام الجولة الـ 15 هذا اليوم

تُقام اليوم الأربعاء أربع مباريات مهمة في ختام منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم، حيث يستضيف فريق القاسم على ملعب النجف، نظيره الموصل عند الساعة الثالثة عصراً، وفي التوقيت ذاته يواجه الميناء على ملعبه، ضيفه النفط.

فيما يحتضن ملعب الكابتن شرار حيد عند الساعة الخامسة والنصف مساءً مواجهة الكهرباء مع القوة الجوية، فيما تُختتم مباريات الجولة بلقاء مرتقب يجمع دهوك، صاحب الأرض والجمهور، مع ضيفه الزوراء في التوقيت نفسه.