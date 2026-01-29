الدوري الممتاز: تسع مباريات في ختام منافسات الجولة الـ 18 هذا اليوم

تُختتم اليوم الخميس، منافسات الجولة الـ 18 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بإقامة تسع مباريات، أبرزها مواجهة المتصدر الجولان مع وصيفه غاز الشمال في لقاء يُعد الأصعب للطرفين في سباق التأهل إلى دوري نجوم العراق، فيما يسعى الجولان إلى مواصلة الصدارة، فيما يطمح غاز الشمال إلى تقليص الفارق مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور. وفي لقاءات أخرى، يواجه الحدود فريق الاتصالات على ملعب التاجي، بينما يحل الناصرية ضيفاً على الكاظمية لتعزيز حظوظه في المنافسة.

كما تشهد الجولة مباريات الحشد مع البيشمركة، والجيش مع ميسان، ونفط الوسط مع عفك، وكربلاء مع الفهد، ويستضيف ملعب (5000 متفرج) لقاء فريق الحسين ومصافي الجنوب، في حين يلتقي البحري والمصافي.