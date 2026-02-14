كربلاء المقدسة تنظم مسابقة للماراثون بمشاركة مئات الشباب

أعلنت مديرية شباب ورياضة محافظة كربلاء المقدسة، اليوم السبت، عن تنظيم مسابقة للماراثون لمناسبة يوم المحافظة الذي يتزامن مع أعياد شعبان المباركة شارك فيها المئات من شباب المحافظة، حيث ذكرت اللجنة المنظمة للمسابقة في بيان، أنه "تم تنظيم مسابقة للماراثون بمناسبة يوم المحافظة الذي يتزامن مع أعياد شعبان المباركة شارك فيها المئات من شباب المحافظة".

كذلك أضافت، أنه "تم تخصيص جوائز مالية للفائزين العشرة الأوائل إذ تبلغ جائزة الفائز الأول ثلاثة ملايين دينار عراقي، أما الثاني فتبلغ مليوني دينار، والجائزة الثالثة تبلغ مليوناً ونصف المليون دينار، وأما الرابعة فتبلغ مليون دينار، والخامسة مليون دينار أيضاً، وأما الجائزة السادسة الى العاشرة فتبلغ 500 ألف دينار".