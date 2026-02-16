الشرطة يختتم مشواره الآسيوي بمواجهة الدحيل اليوم

يحتضن ملعب الزوراء في قلب العاصمة بغداد، عند الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة من مساء اليوم الاثنين، مواجهة مهمة، حين يستقبل فريق الشرطة ضيفه الدحيل القطري في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة، إذ يحمل اللقاء طابع التحدي ورد الاعتبار، إذ يتطلع فريق الشرطة إلى ظهورٍ مشرّف يليق باسمه وتاريخه، بعدما لازمته عقدة النتائج في الجولات الماضية، فاكتفى بتعادلين من دون أن ينجح في تذوق طعم الانتصار.

وكان فريق الشرطة قد ودّع المنافسات رسمياً عقب تعادله الإيجابي (1-1) أمام مضيفه ناساف كارشي الأوزبكي في الجولة السابعة، وهي نتيجة أنهت آماله في التأهل وأبقته في المركز الحادي عشر برصيد نقطتين، فيما تذيل ناساف كارشي الترتيب بنقطة واحدة، وبرغم خروج الفريق من حسابات العبور، تبقى مواجهة الليلة فرصة أخيرة لترك بصمة إيجابية، ومصالحة الجماهير، وكسر حاجز النحس الذي رافق مشواره الآسيوي هذا الموسم، في أمسية ينتظر أن تشهد إثارة وندية حتى صافرة النهاية.