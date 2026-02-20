الصفحة الرياضية

اعتقالات تطال عددا من المسؤولين في الاندية الرياضية التركية بتهم تتعلق بمراهنات كرة القدم


ألقت الشرطة التركية القبض على 32 من المشتبه بهم، بينهم مسؤولون تنفيذيون في عدة أندية رياضية في إطار تحقيق في مراهنات كرة القدم شمل عشر ولايات .

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول، في بيان له اليوم الجمعة على حسابه في منصة "إكس": إن هذه المداهمات تأتي في إطار تحقيق مستمر منذ عدة أشهر في قضايا التلاعب بنتائج المباريات، والذي تورطت فيه أندية كرة قدم محترفة.

وأضاف مكتب المدعي العام في بيانه : أن الشرطة داهمت 33 عنوانا، بينما لا يزال أحد المشتبه بهم طليقا مشيرا الى أن المشتبه بهم متهمون بالمراهنة على المباريات بما في ذلك المراهنات التي تصب في مصلحة الفرق المنافسة أو نتائج محددة أثناء المباريات عبر منصات مراهنات قانونية.

ومن بين المعتقلين مسؤولون تنفيذيون من 11 ناديا، من بينهم ستة أندية من الدوري التركي الممتاز 

