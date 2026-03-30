الصفحة الرياضية

دوري نجوم العراق: خمس مواجهات في انطلاق الجولة الـ25 هذا اليوم


 

تنطلق اليوم الاثنين، منافسات الجولة الـ 25 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة خمس مباريات مهمة، إذ يواجه الطلبة نظيره النفط، على ملعب الرمادي عند الساعة الثالثة عصراً، حيث يسعى الطلبة لمواصلة نتائجه الإيجابية، فيما يطمح النفط لإيقافه بعد فوزه الأخير على القاسم.

وفي أربيل، يحتضن ملعب فرانسو حريري، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، ديربي الشمال بين دهوك وزاخو في لقاء متكافئ، إذ يسعى دهوك للعودة إلى سكة الانتصارات، بينما يأمل زاخو تعويض خسارتيه الأخيرتين، وفي التوقيت ذاته، يواجه الموصل فريق الكهرباء على ملعب دهوك، فيما يستضيف الكرخ نظيره الميناء على ملعبه.

كما يلتقي أمانة بغداد مع الكرمة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب الكابتن شرار حيدر، في مواجهة مهمة للفريقين.

